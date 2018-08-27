Türk Hava Yolları (THY), 10 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaptığı 15 bin 48 seferle 2 milyon 340 bin 448 yolcu taşıdı. Talebi karşılamak için THY, 17-26 Ağustos arasında toplam 164 ek sefer düzenledi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "15 bin 48 uçuşta yalnızca 2 milyon 340 bin 448 yolcumuzu taşımadık. Milyonlarca kavuşmayı, heyecanı ve mutluluğu da bir araya getirdik" açıklamasını yaptı.
2.3 milyon uçuş
Etiketler: THY
- 27 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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