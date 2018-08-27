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2.3 milyon uçuş

2.3 milyon uçuş
Türk Hava Yolları (), 10 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaptığı 15 bin 48 seferle 2 milyon 340 bin 448 yolcu taşıdı. Talebi karşılamak için THY, 17-26 Ağustos arasında toplam 164 ek sefer düzenledi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "15 bin 48 uçuşta yalnızca 2 milyon 340 bin 448 yolcumuzu taşımadık. Milyonlarca kavuşmayı, heyecanı ve mutluluğu da bir araya getirdik" açıklamasını yaptı.
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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