2023 tasarruf ajandası hazır

Hükümet , 'tasarruf ajandasını' hazırladı. Yurt içi tasarruflar GSYH'nin yüzde 24.5'ine ulaşırken, 2023'e kadar yüzde 30'a yükseltilmesi hedefleniyor. Bunun için hazırlanan ajandadaki önemli başlıklar şöyle: Yastık altı tasarrufların mali sistemde değerlendirilmesine yönelik teşvikler çeşitlendirilecek. Tüketim mallarına ilişkin ikinci el piyasasının ekonominin geneline yayılması sağlanacak. Lüks tüketim mallarına caydırıcı vergilendirme yapılacak. Tamamlayıcı sigortacılık geliştirilecek. Kamunun mali kaynaklarının yönetiminin tek elde toplanmasıyla yıllık 3-4 milyar lira gelir elde edilecek.



HAZAL ATEŞ