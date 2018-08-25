Gemi, yat imalatında dünyada parmakla gösterilen Türkiye, yat severlerin uğrak yeri oldu. Tekne almak, yatına bakım yaptırmak, Ege ve Akdeniz koylarının tadını çıkarmak isteyen zenginler, dümeni Türkiye'ye kırdı. Antalya'da bu yılın 8 ayında 11 yat inşa edildi. Bunların toplam satış bedeli yaklaşık 98 milyon dolar oldu.
'Yat'ırıma geldiler
Dünya sosyetesi hem tatil hem de yatını yenilemek için dümeni Türkiye’ye kırdı. Ülkemiz üretimde dünyada ilk 3’e girdi. Sadece Antalya’da 8 ayda 98 milyon dolarlık yat denize indi. Yenileri sırada...
Etiketler: Antalya
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.