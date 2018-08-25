'Yat'ırıma geldiler

Gemi, yat imalatında dünyada parmakla gösterilen Türkiye, yat severlerin uğrak yeri oldu. Tekne almak, yatına bakım yaptırmak, Ege ve Akdeniz koylarının tadını çıkarmak isteyen zenginler, dümeni Türkiye'ye kırdı. Antalya'da bu yılın 8 ayında 11 yat inşa edildi. Bunların toplam satış bedeli yaklaşık 98 milyon dolar oldu.