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'Yat'ırıma geldiler

Dünya sosyetesi hem tatil hem de yatını yenilemek için dümeni Türkiye’ye kırdı. Ülkemiz üretimde dünyada ilk 3’e girdi. Sadece ’da 8 ayda 98 milyon dolarlık yat denize indi. Yenileri sırada...

Yatırıma geldiler
Gemi, yat imalatında dünyada parmakla gösterilen Türkiye, yat severlerin uğrak yeri oldu. Tekne almak, yatına bakım yaptırmak, Ege ve Akdeniz koylarının tadını çıkarmak isteyen zenginler, dümeni Türkiye'ye kırdı. Antalya'da bu yılın 8 ayında 11 yat inşa edildi. Bunların toplam satış bedeli yaklaşık 98 milyon dolar oldu.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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