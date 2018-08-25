Türkiye yatırım için önemli

Çin'in telekomünikasyon şirketi ZTE'nin Orta ve Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Li Ming, Türkiye'nin, ekonomik merkez ve dinamik oluşu ile genç nüfusu dolayısıyla yatırım yapılması gereken bir ülke olduğunu belirterek, "Hızla büyüyen bir yapıya sahip Türkiye'nin ekonomik patlama yapması için özellikle ulaştırma, kamu hizmetleri, telekomünikasyon alanlarında altyapısını geliştirmesi gerekir" dedi. Li, merkez konumda olması dolayısıyla bilişim konusunda Türkiye'nin önemli bir ülke haline geldiğini söyledi.
Etiketler: Doğu Avrupa , Türkiye , Çin
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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