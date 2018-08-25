Yol Durumu
  1. Balıklarımız 46 ülkeye uçtu
  2. G20 buluşması

yatırım i önemli

Türkiye yatırım için önemli
Çin'in telekomünikasyon şirketi ZTE'nin Orta ve Genel Müdür Yardımcısı Li Ming, 'nin, ekonomik merkez ve dinamik oluşu ile genç nüfusu dolayısıyla yatırım yapılması gereken bir ülke olduğunu belirterek, "Hızla büyüyen bir yapıya sahip Türkiye'nin ekonomik patlama yapması i özellikle ulaştırma, kamu hizmetleri, telekomünikasyon alanlarında altyapısını geliştirmesi gerekir" dedi. Li, merkez konumda olması dolayısıyla bilişim konusunda Türkiye'nin önemli bir ülke haline geldiğini söyledi.
Etiketler: , ,
  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar