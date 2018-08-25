Kanal İstanbul geçişine teşvik

Kanal İstanbul'a yönelik çalışmalar devam ederken; Ulaştırma ve Alyapı Bakanlığı yetkililerinin, gemi geçişlerini cazip hale getirecek alternatifler üzerinde çalışma yürüttüğü öğrenildi. Buna göre, demirde bekleme süresi için alınan ücretler ile verilen kılavuzluk hizmetlerinin fiyatları Kanal İstanbul'dan geçecek gemiler için düşürülecek. Bu uygulamada öncelik, ağır yük taşıyan gemiler ile tehlikeli madde taşıyan gemilere verilecek.





BARIŞ ŞİMŞEK