G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı, Arjantin'in Salta kentinde yapıldı. Toplantı, dünyanın en büyük 20 ekonomisinin dijital ekonomiden sorumlu bakanlarını bir araya getirdi. Davet üzerine Türkiye'yi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın temsil ettiği toplantıya, diğer G20 üyelerinin heyetleriyle uluslararası örgütlerin temsilcileri de katıldı. Ana gündem maddesi 'Ekonomik Kalkınma İçin Dijitalleşme' olan toplantı kapsamında, e-devlet düzenlemeleri, dijital ekonominin ölçümü, yeni gelişen teknolojiler, KOBİ'lerin dijital dönüşümü gibi konular ele alındı.
G20 buluşması
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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