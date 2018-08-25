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Çikolataya Türk tadı

Çikolataya Türk tadı
Dünya kakao rezervlerinin azalmasıyla gözler çikolata yapımında alternatif hammadde olarak kullanılan keçiboynuzuna çevrildi. Dünya piyasasındaki fındığın yüzde 70'ini üreten Türkiye, keçiboynuzu üretiminde atak yapacak. Keçiboynuzu üretiminin yüzde 10'unu karşılayan , üretimi iki katına çıkarmak için kolları sıvadı. , ve 'de 30 bin ton keçiboynuzu üretilip ihraç edilecek.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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