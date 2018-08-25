Dünya kakao rezervlerinin azalmasıyla gözler çikolata yapımında alternatif hammadde olarak kullanılan keçiboynuzuna çevrildi. Dünya piyasasındaki fındığın yüzde 70'ini üreten Türkiye, keçiboynuzu üretiminde atak yapacak. Keçiboynuzu üretiminin yüzde 10'unu karşılayan Türkiye, üretimi iki katına çıkarmak için kolları sıvadı. Antalya, Muğla ve Mersin'de 30 bin ton keçiboynuzu üretilip ihraç edilecek.
Çikolataya Türk tadı
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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