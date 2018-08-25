Yılın ilk yarısında yüzde 21 artışla 485 milyon dolara ulaşan su ürünleri ihracatının yüzde 10'u hava kargo ile gerçekleşti. Dünyanın 46 ülkesine uçarak giren Türk balığından Türkiye'ye 48 milyon dolar döviz girdisi sağlandı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller İhracatçıları Birliği verilerine göre, uçakla ihracatta da ilk sırayı 23 milyon dolarla levrek alırken; bunu 9 milyon dolarla çipura ve 3 milyon dolarla orkinos takip etti. Birlik Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan, "Hedefimiz hava kargonun toplam ihracatımızda payının artması" dedi.
Balıklarımız 46 ülkeye uçtu
Etiketler: Türkiye , Su Ürünleri , ihracat
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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