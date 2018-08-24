Türk müteahhitleri dünya ikincisi

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'ın (Engineering News Record), müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayımladığı 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesini açıkladı. 2017'de Türkiye performansını koruyarak yine ikinci sırada yer aldı. Türk firmalarının sayısı 2016'da 40'tan 46'ya yükselmişti. Bu sayı 2017'de değişmedi. Türk müteahhitlerin bölgesel gelirlerdeki payı ana pazarlar olan Ortadoğu'da yüzde 9.1'den 9.7'ye yükselirken, Asya'da 7'den 4'e geriledi. Afrika'da 5.1'lik oran korunurken, sınırlı bir artışla Avrupa'da bu oran 6.5'ten 6.8'e yükseldi. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, "Toplam 46 firma ile küresel ve ulusal ekonomideki kırılganlıklara rağmen yerimizi korumanın, gururunu yaşıyoruz" dedi.