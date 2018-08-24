Yeni av sezonunun başlayacağı 1 Eylül için gün sayan Egeli balıkçılar, tüm hazırlıklarını tamamlayarak heyecanla 'vira bismillah' demeyi bekliyorlar. Egeli balıkçıların geçen yıl iyi bir avlanma sezonu geçirdiğini söyleyen İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, "Bu sene de denizlerimizin durumu iyi gözüküyor. Karadeniz'de çok güzel palamut, Marmara'da hamsi, Ege'de ise sardalya bulunuyor" dedi.
Av sezonunda geri sayım
Etiketler: Karadeniz
- 24 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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