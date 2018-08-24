Yol Durumu
  1. Van’dan Steve Jobs’lar çıkacak
  2. Nükleer enerjiye güvenlik garantisi

Av sezonunda geri sayım

Av sezonunda geri sayım
Yeni av sezonunun başlayacağı 1 Eylül için gün sayan Egeli balıkçılar, tüm hazırlıklarını tamamlayarak heyecanla 'vira bismillah' demeyi bekliyorlar. Egeli balıkçıların geçen yıl iyi bir avlanma sezonu geçirdiğini söyleyen İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, "Bu sene de denizlerimizin durumu iyi gözüküyor. 'de çok güzel palamut, Marmara'da hamsi, Ege'de ise sardalya bulunuyor" dedi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar