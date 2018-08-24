İşçi-İşveren uyuşmazlığında 1 Ocak itibarıyla zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasında, bugüne kadar 123 bin 749 uyuşmazlık anlaşmayla sonuçlandı. Uygulama kapsamında bugüne kadar 204 bin 273 iş uyuşmazlığı arabuluculara taşındı. Görüşmeler sonrasında çok sayıda işçi tazminatına kavuştu, işten çıkarılan bazı kişiler de işe iade edildi. İşçi ve işverenler tarafından arabulucuya taşınan uyuşmazlıklarda taraflar en fazla 4 günde anlaştı. Uyuşmazlıklardan 62 bin 56'sında ise işçi ve işveren anlaşamadı.
Arabulucuyla anlaşma 123 bini geçti
Etiketler: uyuşmazlık
- 24 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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