Türkiye’de fırsat çok

Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany, yabancı yatırımcılara Türkiye'ye bir an önce yatırım yapmaları tavsiyesinde bulunarak, "Çünkü şimdi iyi bir zaman, fiyatlar da çok iyi" dedi. Piyasada önemli ölçüde büyüme potansiyeli olduğunu belirten Doany, "Genç nüfus var, Türkiye'de pazar çok büyük. Vergi teşvik sistemi ve yasalar yeni işlerin kurulabilmesi için oldukça destekleyici" diye konuştu.
Genel olarak yatırımcının kur riski olduğunu anlatan Doany, "Ama bu, tüm gelişmekte olan pazarlarda yaşanan bir risk. Bir şeyi geliştirip, büyütmek istiyorsanız daha çok uzun vadeli planlar yapılır. Türkiye pazarı gerçekten fırsatlarla dolu. Çünkü bu süre zarfında şirketi gerçekten büyütebilirsiniz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin lokasyonuyla oldukça cazip bir ülke olduğuna işaret eden Doany, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada sanayi alanına yatırım yapmış bütün şirketler başarılı olmuştur. Pek çok ülke araç üretimlerini başka ülkelerde yaptığı için pişmandır. Çoğu Türkiye'de yapmayı tercih ediyor."
ABD HERKESİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI
Paul Doany, gelecek 5 yılın tüm dünyada zor bir dönem olacağını düşündüğünü aktararak, ABD'nin ticaretle ilgili attığı adımların bütün müttefiklerini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti. Doany, "Hiç kimsenin diğerine zorbalık yapamayacağı bir dünya düzeni olması gerekiyor. Kimse kimseyi cezalandıramaz. Yarışabilirsiniz, rekabet edebilirsiniz ama cezalandıramazsınız. Dünyanın çok dikkatli hareket etmesi gerekiyor çünkü ticaret çok kırılgan. Küresel ticarette bir belirsizlik var. Küresel ticaretin Dünya Ticaret Örgütü'nün altında belirli kurallarla yönetilmesi gerekli" şeklinde konuştu.
Genel olarak yatırımcının kur riski olduğunu anlatan Doany, "Ama bu, tüm gelişmekte olan pazarlarda yaşanan bir risk. Bir şeyi geliştirip, büyütmek istiyorsanız daha çok uzun vadeli planlar yapılır. Türkiye pazarı gerçekten fırsatlarla dolu. Çünkü bu süre zarfında şirketi gerçekten büyütebilirsiniz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin lokasyonuyla oldukça cazip bir ülke olduğuna işaret eden Doany, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada sanayi alanına yatırım yapmış bütün şirketler başarılı olmuştur. Pek çok ülke araç üretimlerini başka ülkelerde yaptığı için pişmandır. Çoğu Türkiye'de yapmayı tercih ediyor."
ABD HERKESİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI
Paul Doany, gelecek 5 yılın tüm dünyada zor bir dönem olacağını düşündüğünü aktararak, ABD'nin ticaretle ilgili attığı adımların bütün müttefiklerini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti. Doany, "Hiç kimsenin diğerine zorbalık yapamayacağı bir dünya düzeni olması gerekiyor. Kimse kimseyi cezalandıramaz. Yarışabilirsiniz, rekabet edebilirsiniz ama cezalandıramazsınız. Dünyanın çok dikkatli hareket etmesi gerekiyor çünkü ticaret çok kırılgan. Küresel ticarette bir belirsizlik var. Küresel ticaretin Dünya Ticaret Örgütü'nün altında belirli kurallarla yönetilmesi gerekli" şeklinde konuştu.
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