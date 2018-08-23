Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi yılda 2 kez enflasyona endeksli zam alıyor. Emekliler son olarak Temmuz'da yüzde 8.65 zam alırken; maaşları iyileştirmeye yönelik çalışmalar da sürdürüyor. Düşük maaşlı emeklilere iyileştirme için seyyanen zam hazırlığı yapılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 100 günlük programı açıklarken, 150 bin emekliye seyyanen zam yapılacağını duyurdu. Başkan Erdoğan, "Milletimize verdiğimiz bin liranın altında emekli maaşı bırakmama sözümüzü yerine getiriyoruz. Bu kapsamda olan 150 bin kişiyle ilgili hazırlıklarımızı tamamladık, yasal düzenlemeyi bekliyoruz" dedi. Düzenlemenin hayata geçmesiyle en düşük maaş bin liraya çıkacak. 100 günlük süre Kasım ayı içerisinde dolacak.
EN GEÇ KASIM'DA
Kasım ayına kadar seyyanen zam düzenlemesi hayata geçirilecek. Eğer seyyanen zam düzenleme yapılır yapılmaz yürürlüğe girerse, bu emekliler Ocak'taki rutin artıştan da yararlanacak. Böylece maaşlara 2 kez üst üste artış yapılmış olacak. Merkez Bankası'nın son anketine göre, ekonomistler ikinci yarıda enflasyonun yüzde 6.67 olacağını öngörüyor. Bu tahmin gerçekleşirse, bu emeklilerin önce maaşları bin liraya tamamlanacak, ardından da yüzde 6.67 zam yansıtılacak.
EN GEÇ KASIM'DA
Kasım ayına kadar seyyanen zam düzenlemesi hayata geçirilecek. Eğer seyyanen zam düzenleme yapılır yapılmaz yürürlüğe girerse, bu emekliler Ocak'taki rutin artıştan da yararlanacak. Böylece maaşlara 2 kez üst üste artış yapılmış olacak. Merkez Bankası'nın son anketine göre, ekonomistler ikinci yarıda enflasyonun yüzde 6.67 olacağını öngörüyor. Bu tahmin gerçekleşirse, bu emeklilerin önce maaşları bin liraya tamamlanacak, ardından da yüzde 6.67 zam yansıtılacak.
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