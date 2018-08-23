Yol Durumu
  1. İhracatçı nefes alacak
  2. 81 ile icraat takip merkezi

Konutlardaki tasarrufa destek

Konutlardaki tasarrufa destek
Enerji verimliliği eylem planıyla yeni dönemde tüketimini 2023'e kadar yüzde 14 oranında azaltmayı hedefleyen Enerji Bakanlığı, destekleme paketleri ile de doğalgaz tüketimini ciddi oranda düşürecek. Mantolama uygulamasıyla beraber binaların dönüşümü tamamlandığında yüzde 30'a varan bir tasarruf söz konusu olabilecek. Böylece doğalgaz tüketiminde yıllık ortalama 4 milyar dolar tasarruf elde edilmesi planlanıyor. verimliliğinin artırılması için son kullanıcıların bilinçlendirilerek doğrudan ya da dolaylı olarak desteklenmesi gibi eylemler gerçekleştirilecek.
Etiketler:
  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar