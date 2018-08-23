Enerji verimliliği eylem planıyla yeni dönemde tüketimini 2023'e kadar yüzde 14 oranında azaltmayı hedefleyen Enerji Bakanlığı, destekleme paketleri ile de doğalgaz tüketimini ciddi oranda düşürecek. Mantolama uygulamasıyla beraber binaların dönüşümü tamamlandığında yüzde 30'a varan bir tasarruf söz konusu olabilecek. Böylece doğalgaz tüketiminde yıllık ortalama 4 milyar dolar tasarruf elde edilmesi planlanıyor. Enerji verimliliğinin artırılması için son kullanıcıların bilinçlendirilerek doğrudan ya da dolaylı olarak desteklenmesi gibi eylemler gerçekleştirilecek.
Konutlardaki tasarrufa destek
Etiketler: enerji
- 23 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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