İzmir’in fiyatları İstanbul’a rakip

İzmir, Muğla, Antalya gibi kıyı şehirlerinde yer alan ilçelerin konut metrekare fiyatları İstanbul'un pahalı ilçeleriyle yarışıyor. Bir internet sitesininin araştırmasına göre; metrekarede en pahalı ilk 50'de; 12 ilçe İzmir'den yer alıyor. Listenin ilk 2 sırasında İstanbul'un Beşiktaş ve Sarıyer ilçeleri yer alıyor. Beşiktaş'ta konut metrekare fiyatları ortalama 14 bin 270 lira olarak hesaplanıyor. Listenin ikinci sırasında yer alan Sarıyer'de ise ortalama metrekare fiyatları ise 11 bin 350 lira. Listede 27 ilçe İstanbul'dan, 12 ilçe İzmir ve 6 ilçe Muğla'dan, 2 ilçe Ankara'dan yer alıyor.
- 23 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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