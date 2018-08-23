Anneye ayda 653 lira çocuk desteği

Hükümet, çocukların güç koşulda kalmaları durumunda daha iyi eğitim alacakları, kaliteli hizmete erişebilecekleri bir 'koruma sistemi' oluşturdu. Yardıma ihtiyacı olan ailelere yönelik şartlı eğitim yardımı alanların sayısı 2.3 milyonu geçerken; bu kapsamda 6.2 milyar liralık ödeme yapıldı. Şartlı sağlık yardımı kapsamında da 1.2 milyon çocuğa düzenli sağlık kontrolü koşuluyla ailelerine 2.5 milyar kaynak aktarıldı. Toplam 3.5 milyon çocuk için 8.7 milyarlık destek sağlanırken; çocukların önlük, ayakkabı, çanta, kırtasiye gibi temel okul ihtiyaçları bu yıl da karşılanacak.
Hükümet, sosyal koruma alanlarını güçlendirirken, çocuklar için sosyal ve ekonomik destek ödemeleri annelere yapılıyor. Yaklaşık 80 bin çocuk için çocuk başına aylık 653 lira ödeme yapılırken; özel ilgiye muhtaç çocuklara yönelik sosyal destek programı kapsamında geçen yıl 90 bin çocuğa aylık 100 lira yardım yapılarak destek verildi. Bu destekler sayesinde son 12 yılda 11 bin 181 çocuk, kuruluş bakımından ailesinin yanına, ana kucağına döndürüldü. Korunmaya muhtaç çocuklar için 'Gönül Elçileri Projesi' başlatıldı, 'Koruyucu Aile Modeli' güçlendirildi. Ücretsiz kreş hizmetinden yararlandırılan çocuk sayısı 2 bin 400'e ulaştı.
HAZAL ATEŞ
Hükümet, sosyal koruma alanlarını güçlendirirken, çocuklar için sosyal ve ekonomik destek ödemeleri annelere yapılıyor. Yaklaşık 80 bin çocuk için çocuk başına aylık 653 lira ödeme yapılırken; özel ilgiye muhtaç çocuklara yönelik sosyal destek programı kapsamında geçen yıl 90 bin çocuğa aylık 100 lira yardım yapılarak destek verildi. Bu destekler sayesinde son 12 yılda 11 bin 181 çocuk, kuruluş bakımından ailesinin yanına, ana kucağına döndürüldü. Korunmaya muhtaç çocuklar için 'Gönül Elçileri Projesi' başlatıldı, 'Koruyucu Aile Modeli' güçlendirildi. Ücretsiz kreş hizmetinden yararlandırılan çocuk sayısı 2 bin 400'e ulaştı.
HAZAL ATEŞ
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