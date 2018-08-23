Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hükümetin icraatlarını an be an takip etmek için Külliye'de 'Takip ve İzleme' sistemi kuruyor. Başkan Erdoğan, 100 günde hayata geçirilecek 400 proje açıkladı. Bakanlıklar önümüzdeki döneme ilişkin kapsamlı bir çalışma da yapacak. Kabine'nin projelerinin verilen tarih ve belirtilen şekilde hayata geçirilip geçirilmediğini takibi için de 81 il için takip ve izleme merkezi kurulacak. İller bazında projelerin durumları buraya yüklenecek. 81 ilin raporları düzenli olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ulaştırılacak.
81 ile icraat takip merkezi
Etiketler: külliye , Recep Tayyip Erdoğan
- 23 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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