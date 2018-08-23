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140 bin kişiye iş

140 bin kişiye iş
Hükümet refahı 'nin dört bir yanına dengeli yaymak, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, düşük gelirli illerde asgari yaşam standartlarını iyileştirmek için tüm imkanları sunuyor. Yatırım teşvik sistemi kapsamında düşük gelirli illere yapılacak sabit yatırım tutarı 32 milyar liraya ulaşırken, bu kapsamda yaklaşık 140 bin kişiye de iş kapısı açılacak.

Mali destek programı kapsamında bölgesel kalkınma odaklı 9 bin projeye 5 milyar liraya yakın destek sağlanacak. Nüfusun bölgelerde kalıcılığını sağlamaya destek olmak üzere bölgelere özel istihdam politikaları ve uygulamaları geliştirilecek. Büyükşehir belediyesi bulunan 30 ilde kırsal altyapı envanteri sayısal olarak oluşturulacak.

Hazal ATEŞ
Etiketler:
  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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