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Yerli yazılıma destek

Yerli yazılıma destek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, akıllı şehirler konseptinin dünyada trend haline geldiğini ve özellikle elektrikli otomobillerle birlikte insanların araçlarla şehre entegre olmalarının söz konusu olduğunu söyledi. Bakanlık olarak bu konularda neler yapabileceği ve 'nin önünün nasıl açabileceği hususunda çalışmalar yaptıklarını anlatan Varank, şöyle konuştu: "Türkiye'yi bu trendi yakalayan bir ülke haline nasıl getirebilir, bunun çalışmaları için gayret ediyoruz. Buralarda kullanılan yazılımların çoğu yabancı yazılımlar. Birçok lisans ücreti bu yazılımlarla birlikte yurt dışına gidiyor. Biz arkadaşlarımıza acaba bunların millileştirilmesi, yerlileştirilmesi ile ilgili nasıl destekler verebiliriz, inşallah onların da çalışmalarını yapacağız."
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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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