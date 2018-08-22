Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, akıllı şehirler konseptinin dünyada trend haline geldiğini ve özellikle elektrikli otomobillerle birlikte insanların araçlarla şehre entegre olmalarının söz konusu olduğunu söyledi. Bakanlık olarak bu konularda neler yapabileceği ve Türkiye'nin önünün nasıl açabileceği hususunda çalışmalar yaptıklarını anlatan Varank, şöyle konuştu: "Türkiye'yi bu trendi yakalayan bir ülke haline nasıl getirebilir, bunun çalışmaları için gayret ediyoruz. Buralarda kullanılan yazılımların çoğu yabancı yazılımlar. Birçok lisans ücreti bu yazılımlarla birlikte yurt dışına gidiyor. Biz arkadaşlarımıza acaba bunların millileştirilmesi, yerlileştirilmesi ile ilgili nasıl destekler verebiliriz, inşallah onların da çalışmalarını yapacağız."
Yerli yazılıma destek
Etiketler: Türkiye
- 22 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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