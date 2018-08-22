Yabancı hastadan 5 milyar dolar

Hükümet, sağlık turizminde vites büyüttü. Yıllık gelir hedefi gelecek yıl için 5 milyar dolara çıkarıldı. Sağlık Bakanlığı, 2023'te yıllık 20 milyar dolar gelir ve 2 milyon hastanın Türkiye'de tedavisini hedefliyor. Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Yönetmeliği'nin yayınlamasının ardından 342 sağlık kuruluşuna uluslararası hasta bakma yetki belgesi verildi.
SAFURE CANTÜRK
SAFURE CANTÜRK
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