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Yabancı hastadan 5 milyar dolar

Yabancı hastadan 5 milyar dolar
Hükümet, sağlık inde vites büyüttü. Yıllık gelir hedefi gelecek yıl için 5 milyar dolara çıkarıldı. , 2023'te yıllık 20 milyar dolar gelir ve 2 milyon hastanın 'de tedavisini hedefliyor. Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Yönetmeliği'nin yayınlamasının ardından 342 sağlık kuruluşuna uluslararası hasta bakma yetki belgesi verildi.


SAFURE CANTÜRK
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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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