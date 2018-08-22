Yapılandırma fırsatında sona yaklaşıldı. Başvuru için son tarih 27 Ağustos. Gelir İdaresi Başkanlığı, internetten bayramda da başvurma imkanı sunuyor. Bu imkandan yararlananlar borçlarını kolayca kapatabilecek. Yapılandırma ile 31 Mart ve öncesine ait borçların gecikme faizi, cezası silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Trafik cezası dahil idari para cezalarında borç ilk taksit süresi içerisinde peşin olarak ödenirse, hem para cezasının aslından yüzde 25 hem de Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 indirim yapılacak.
Trafik cezasına çifte indirim
Etiketler: borç
- 22 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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