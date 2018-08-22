ABD'li bir genç, büyükbabasının garajını açınca servet sahibi oldu. Genç, garajda 20 yılı aşkın süredir yatan Ferrari 308 ve Lamborghini Countach ile karşılaştı. Yaklaşık 600 bin dolar (3.6 milyon lira) değerindeki araçlardan haberi olmayan üniversiteli genç, araçların henüz satılık olmadığını fakat gelen teklifleri değerlendirebileceğini dile getirdi. Büyükbabanın, araçları kiralamak için 1989'da aldığı, fakat sigorta masraflarının yükselmesiyle birlikte şirketi kapatmak zorunda kaldığı ortaya çıktı. Büyükbaba, böylece torununa sürpriz bir miras bırakmış oldu. Garajdaki araçlardan 1981 Lamborghini Countach 5000 S, bu haliyle bile en az 300 bin dolar ediyor. Eğer restore edilirse fiyatı 500 bin doların üzerine yükseliyor. Ferrari 308'in fiyatı ise model yılına göre 50 ila 100 bin dolar arasında.
Garajdan servet çıktı
Etiketler: Lamborghini Countach , Ferrari
- 22 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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