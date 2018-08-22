780 milyarlık atılım

Hükümet imalat sanayiinde 780 milyarlık ara malı ithalatını oluşturan ürünlerin ülke içinde karşılanma oranını artırmak için üretim ajandasını hazırladı:



● Elektronik, robotik, sensör teknolojilerine yatırım yapılacak, yarı iletken teknolojilerinde tasarım evleri yaygınlaştırılacak.

● Panel, batarya teknolojileri, güç elektroniği sistemlerine yönelik çalışmalar hızlandırılacak.

● Ana metal sanayiinde sürdürülebilir ve güvenli girdi tedariği sağlanacak.

● Demir-Çelik sektörü üretiminde ithalatla karşılanan paslanmaz çelik, vasıflı çelik, yapısal çelik ve dikişsiz boru gibi yüksek katma değerli ürünlerin üretimine öncelik verilecek.

● Öncelikli sektörlerde teknolojik ürün yatırımları desteklenecek.

● Mega endüstri bölgeleriyle büyük ölçekli ve entegre yatırımların önü açılacak, tesislerde dijital dönüşüm sağlanacak.





HAZAL ATEŞ