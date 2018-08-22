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780 milyarlık atılım

780 milyarlık atılım
Hükümet imalat sanayiinde 780 milyarlık ara malı ithalatını oluşturan ürünlerin ülke içinde karşılanma oranını artırmak için üretim ajandasını hazırladı:

● Elektronik, robotik, sensör teknolojilerine yatırım yapılacak, yarı iletken teknolojilerinde tasarım evleri yaygınlaştırılacak.
● Panel, batarya teknolojileri, güç elektroniği sistemlerine yönelik çalışmalar hızlandırılacak.
● Ana metal sanayiinde sürdürülebilir ve güvenli girdi tedariği sağlanacak.
● Demir-Çelik sektörü üretiminde ithalatla karşılanan paslanmaz çelik, vasıflı çelik, yapısal çelik ve dikişsiz boru gibi yüksek katma değerli ürünlerin üretimine öncelik verilecek.
● Öncelikli sektörlerde teknolojik ürün yatırımları desteklenecek.
● Mega endüstri bölgeleriyle büyük ölçekli ve entegre yatırımların önü açılacak, tesislerde dijital dönüşüm sağlanacak.


HAZAL ATEŞ
  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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