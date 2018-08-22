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128 uçakla geldiler

İranlılar’ın bayram tatilinde gözdesi oldu. 5 günde 128 uçak dolusu İranlı geldi

128 uçakla geldiler
Kurban Bayramı tatili için yurt dışına çıkan İranlılar'ın birinci rotası oldu. 5 günde toplam 128 uçak dolusu İranlı , tatil için Türkiye'ye geldi. 'dan transit başka ülkelere gidenler hariç toplam 16 bin İranlı turistin tatil için Türkiye'ye giriş yaptığı tahmin ediliyor. İstanbul'dan Türkiye'ye giriş yapan İranlılar, , Dalaman, ve 'e uçtu. Bu yılın ilk yarısında ülkemize geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.5 artışla 1 milyon 142 bin İranlı turist geldi.
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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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