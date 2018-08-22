Kurban Bayramı tatili için yurt dışına çıkan İranlılar'ın birinci rotası Türkiye oldu. 5 günde toplam 128 uçak dolusu İranlı turist, tatil için Türkiye'ye geldi. İstanbul Atatürk Havalimanı'dan transit başka ülkelere gidenler hariç toplam 16 bin İranlı turistin tatil için Türkiye'ye giriş yaptığı tahmin ediliyor. İstanbul'dan Türkiye'ye giriş yapan İranlılar, Bodrum, Dalaman, Antalya ve İzmir'e uçtu. Bu yılın ilk yarısında ülkemize geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.5 artışla 1 milyon 142 bin İranlı turist geldi.
128 uçakla geldiler
İranlılar’ın bayram tatilinde gözdesi Türkiye oldu. 5 günde 128 uçak dolusu İranlı turist geldi
- 22 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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