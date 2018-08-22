Yol Durumu
  1. Trafik cezasına çifte indirim
  2. Devlette yeni iş fırsatı

11.600 genç yurt dışında eğitim alacak

11.600 genç yurt dışında eğitim alacak
Kamuda emekliliği artırmak için yüzde 50'ye varan teşvik için çalışmalar sürerken; gençlerin devlet kurumlarına katılımı artacak. Gençlerin karar alma süreçlerinden sosyal politikalara, eğitimden a kadar her alanda aktif rol almaları sağlanacak. Devlet kadrolarında görev almak isteyen gençler lisans eğitimine devam ederken, kamu kadrolarında ihtisas alanlarına göre açılacak 'Genç Yönetici Yetiştirme' programlarıyla işi mutfağında öğrenecek. Yaklaşık 380 bin genç nitelikli işgücü programına alınırken, 10 bin genç yetenek küresel arenada boy gösterecek uzmanlar olarak yetiştirilecek. Başarı kriterlerini sağlayan 10 bin lisans, bin yüksek lisans, 500 doktora öğrencisi ile 100 doktora mezunu yurt dışına bir üst kademe eğitimine gönderilecek. Eğitimin ardından yurt içinde istihdamları sağlanacak.


HAZAL ATEŞ
Etiketler:
  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar