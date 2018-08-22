11.600 genç yurt dışında eğitim alacak

Kamuda emekliliği artırmak için yüzde 50'ye varan teşvik için çalışmalar sürerken; gençlerin devlet kurumlarına katılımı artacak. Gençlerin karar alma süreçlerinden sosyal politikalara, eğitimden istihdama kadar her alanda aktif rol almaları sağlanacak. Devlet kadrolarında görev almak isteyen gençler lisans eğitimine devam ederken, kamu kadrolarında ihtisas alanlarına göre açılacak 'Genç Yönetici Yetiştirme' programlarıyla işi mutfağında öğrenecek. Yaklaşık 380 bin genç nitelikli işgücü programına alınırken, 10 bin genç yetenek küresel arenada boy gösterecek uzmanlar olarak yetiştirilecek. Başarı kriterlerini sağlayan 10 bin lisans, bin yüksek lisans, 500 doktora öğrencisi ile 100 doktora mezunu yurt dışına bir üst kademe eğitimine gönderilecek. Eğitimin ardından yurt içinde istihdamları sağlanacak.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.