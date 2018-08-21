Yaşlılara iş fırsatı

Hükümet yaşlıların ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer almalarını sağlamak, yaşam kalitelerini yükseltmek için güçlü adımlar atmaya devam ediyor. Türkiye'de yaşlı nüfusun 2030'da yüzde 15'e çıkacağını dikkate alan hükümet yaşlıların korunması, desteklenmesi, isteyen emeklilerin yeniden istihdama katılması için tüm imkanları seferber ediyor. Yeni dönemde Türkiye İş Kurumu'na başvuran emeklilerin talepleri geri çevrilmeyerek girişimcilik programlarına, dijital içerikli kurslara katılımları sağlanacak. Özel sektörün özellikle emekliler arasından talep ettiği işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, muhasebe, öğrenci işleri memuru gibi taleplerine hızlı şekilde yanıt verilecek. İşyeri açmak isteyenlere de finansman desteği verilecek. Emekliler, dar gelirliler, yaşlılar, engelliler gibi dezavantajlı grupların konut gereksiniminin karşılanmasına yönelik sosyal konut projeleri de desteklenecek. Yaşlı bakım hizmetleri için kamu-özel sektör işbirliği modeli geliştirecek. Huzur evlerine daha fazla destek sağlanarak yaşlıların kendilerini ailelerinin yanında hissedecekleri ortam sağlanacak.





Hazal ATEŞ