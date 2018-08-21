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Beyanname süreleri 1 gün uzatıldı

Beyanname süreleri 1 gün uzatıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, muhtasar beyannameler, damga vergisi ve Katma Değer Vergisi () beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 28 Ağustos Salı günü sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Bakan Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "27 Ağustos Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gereken muhtasar beyannameler, damga vergisi ve Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri Salı günü sonuna kadar uzatılacaktır" dedi.
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