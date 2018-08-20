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Uras’tan acı veda

Uras’tan acı veda
Milliyet Gazetesi ekonomi yazarı Güngör Uras, Şişli'de tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Ekonomi duayeni Uras, çarşamba günü Bebek Cami'de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yayınladığı mesajda "Çok kıymetli Güngör Uras Beyefendi'nin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Hane halkına ekonomiyi "Ayşe teyze ekonomisi" ile basit ve anlaşılır şekilde anlatan Güngör Bey, ülkemiz için önemli bir değerdi" dedi. TAKVİM Gazetesi olarak Uras'ın ailesine başsağlığı diliyoruz.İngiliz kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren, 'Bursa siyahı' olarak adlandırılan incirin, 'e ihraç edilmesi gündemde. Uludağ İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, "İncirimiz 2019'da Çin'de görsel medyada yer alacak. Karantina çözüldüğünde de ihracat başlayacak" dedi.
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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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