Güvenin adresi Türkiye

Kur ve faizle ekonomik darbe yapmaya çalışanlara karşı dimdik ayakta duran Türkiye, yabancı yatırımcıların gözdesi oldu. Merkez Bankası uzmanlarınca hazırlanan doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin araştırmada, Türkiye'nin 'güven ve yatırımın adresi' olduğuna dikkat çekildi. Türkiye'nin sahip olduğu 8 önemli değerle hem pazar hem de etkinlik arayışı içinde olan doğrudan yabancı yatırımcılar için iyi bir alternatif olduğunun altı çizildi. Yabancı yatırımcıları cezbeden başlıklar 'iş gücü kalitesi, tüketim kalıbı, talep gücü, teknoloji kullanım becerisi, coğrafi konumu, altyapısı, ticaret geleneği, teşvikler' olarak sıralandı.
Araştırmada, teşvik programlarının iş yapma ortamına etkisinin orta ve uzun dönemde hissedileceği vurgulanarak, şu tespitler yapıldı: "Yüzde 5 büyüme oranıyla gelişen bir ekonomiye sahip olması Türkiye'yi geniş pazar olanağına sahip ülkeler arasında tutuyor. Konumu ile Doğu-Batı'yı bağlayan önemli bir enerji geçidi. Destek programları ile yatırımcılar için kârlı yatırım fırsatları sunuluyor."
HAZAL ATEŞ
Araştırmada, teşvik programlarının iş yapma ortamına etkisinin orta ve uzun dönemde hissedileceği vurgulanarak, şu tespitler yapıldı: "Yüzde 5 büyüme oranıyla gelişen bir ekonomiye sahip olması Türkiye'yi geniş pazar olanağına sahip ülkeler arasında tutuyor. Konumu ile Doğu-Batı'yı bağlayan önemli bir enerji geçidi. Destek programları ile yatırımcılar için kârlı yatırım fırsatları sunuluyor."
HAZAL ATEŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.