Yol Durumu
  1. Doğrudan yatırım 14 kat arttı
  2. Evlenene 55 bin TL

Güvenin adresi

Güvenin adresi Türkiye
Kur ve faizle ekonomik darbe yapmaya çalışanlara karşı dimdik ayakta duran , yabancı yatırımcıların gözdesi oldu. Merkez Bankası uzmanlarınca hazırlanan doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin araştırmada, Türkiye'nin 'güven ve yatırımın adresi' olduğuna dikkat çekildi. Türkiye'nin sahip olduğu 8 önemli değerle hem pazar hem de etkinlik arayışı içinde olan doğrudan yabancı yatırımcılar için iyi bir alternatif olduğunun altı çizildi. Yabancı yatırımcıları cezbeden başlıklar ' gücü kalitesi, tüketim kalıbı, talep gücü, teknoloji kullanım becerisi, coğrafi konumu, altyapısı, ticaret geleneği, teşvikler' olarak sıralandı.

Araştırmada, teşvik programlarının iş yapma ortamına etkisinin orta ve uzun dönemde hissedileceği vurgulanarak, şu tespitler yapıldı: "Yüzde 5 büyüme oranıyla gelişen bir ekonomiye sahip olması Türkiye'yi geniş pazar olanağına sahip ülkeler arasında tutuyor. Konumu ile Doğu-Batı'yı bağlayan önemli bir enerji geçidi. Destek programları ile yatırımcılar için kârlı yatırım fırsatları sunuluyor."

HAZAL ATEŞ
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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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