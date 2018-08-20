Uluslararası doğrudan yatırımlar 1975-2001 döneminde 14 milyar dolar seviyesindeyken, 2002-2017 döneminde kümülatif olarak yaklaşık 14 kat artarak 194.3 milyar dolara ulaştı. 2002 yılına kadar ortalama 518 milyon dolar yabancı sermaye çeken Türkiye bugün bölgesinde lider ülke olma konumunu yakalayarak yılda ortalama 12.1 milyar dolar doğrudan yatırım çekiyor.
Doğrudan yatırım 14 kat arttı
Etiketler: Türkiye
- 20 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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