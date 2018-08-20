Bedelliye 357 bin müracaat yapıldı

Bedelli askerlik kapsamında, 357 bin 350 kişinin müracaatta bulunduğu, bunlardan 61 bin 843 kişinin paralarını yatırdığı açıkladı. Bu kişilerden 12 bin kişi, 15 Eylül 2018'de birliklerine gönderilecek. Eğitimler; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı birliklerinin belli merkezlerinde yapılacak.