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Son dakika: Türkiye ve merkez larından iş birliği

Son dakika haberine göre Türkiye ve merkez ları arasında karşılıklı iş birliğini artırmak amacıyla (Swap) Anlaşması imzalandı

Türkiye ve Katar imzaları attı

sı ile Merkez Bankası arasında Doha'da düzenlenen törenle ikili (Swap) Anlaşması imzalandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından edinilen bilgiye göre Katar'ın Türkiye'ye yönelik 15 milyar dolarlık yatırım paketini hayata geçirme kararının ilk adımı atıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında ikili iş birliğini geliştirmek amacıyla Para Takas Anlaşması imzalandı.

Anlaşma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ve Katar Merkez Bankası Başkanı Abdullah Bin Saud Al-Thani tarafından imzalandı. Katar Merkez Bankasının genel merkezinde gerçekleşen imza törenine her iki ülkeden yetkililer katıldı.

Söz konusu anlaşmayla, iki ülke arasında yerel para birimleri üzeriden gerçekleştirlen ticaretin kolaylaştırılmasının yanı sıra finansal istikrarın desteklenmesi hedefleniyor. Anlaşma, ülke rezervlerinin güçlendirilmesine de katkı sağlayacak.

Anlaşma kapsamında ilk aşamada kullanılacak kaynağın 3 milyar dolar karşılığı olması bekleniyor.

DOLARIN DÜŞÜŞÜ BAŞLADI
Türkiye ve Katar arasında imzalanan anlaşmadan sonra uluslararası piyasalarda dolar Türk lirası karşısında aşağı yönlü hareketine başladı

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  • 19 Ağustos 2018, Pazar 00:16
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