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cıya çifte müjde

çalışanlarını erken emekli edecek yasa çıktı. Buna göre 1 yıl çalışan sağlıkçının primi 60 gün artacak. Fiili hizmet mı günlerinin yarısı yaştan düşülecek

Sağlıkcıya çifte müjde
Meclis'ten geçen torba yasa, çıların yüzünü güldürdü. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktor ve diş hekimlerine, ek ödeme yapılacak. Ek ödeme tutarı mevcut memur maaş katsayısına göre, pratisyen doktor emeklilerinde yaklaşık bin 533, uzman doktor emeklilerinde de 2 bin lira olacak.

60 GÜN KAZANÇ
Doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire, fizyoterapist gibi sağlık personeline yılda 60 gün fiili hizmet zammı verilecek. Böylelikle sağlıkçılar her 6 yıllık hizmetleri karşılığında 1 yıl kazanarak ten yararlanacak. Böylece 30 yıl çalışan bir sağlıkçı 35 yıl çalışmış gibi görünecek. 5 yıllık yıpranma süresinin yarısı da yaştan indirilecek ve böylece 2.5 yıl erken emeklilik imkanı sağlanacak. Sağlık personeline verilecek ek ödemelerin tavan katsayısı artırılacak. Sağlık turizmi kapsamında elde edilen gelirin yüzde 50'sine kadar olan kısmı personele dağıtılabilecek. Emekli doktorlara ek ödeme artışı getiren düzenleme 1 Ocak 2019'da, yürürlüğe girecek.
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