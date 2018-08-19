Düğün yapanlara ve davetlilere müjde. Altın fiyatları düştü. Gelin ve damatlar kadar düğüne katılacak olan davetlilerin de kara kara düşündüğü altın fiyatlarının son durumunda beklenen düşüş yaşandı. İşte gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın, ziynet altın, 18 ayar bilezik gramı ve 22 ayar bilezik gramı ile ilgili her şey haberimizin detayında...
2019 Altın fiyatlarında son gelişme! Altın gram fiyatı bugün ne kadar?
19 Ağustos 2019 Pazar günü gram altın fiyatı alım seviyelerine geriledi. Son dönemlerde döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sebebiyle vatandaşlar altının son durumunu merak ediyor. Yaklaşan düğünler, yapılan altın yatırımları derken altın gram fiyatı, çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu gibi sorular vatandaşların her gün takip ettiği konu olarak devam ediyor. Gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı ne kadar, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar, yarım altın fiyatı ne kadar sorularınıza altın son dakika fiyatlarını araştırıp sizler için yanıt verdik. İşte altın fiyatlarında son durum...
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