Hazine ve Maliye Bakanlığı reel sektör, sanayici, KOBİ ve girişimciler için harekete geçti. Bakan Berat Albayrak'ın 6 binin üzerinde yatırımcıyla gerçekleştirdiği telekonferansla güveni artırmasının ardından bakanlık, reel sektörü banka kredileri kapsamında rahatlatıcı bir dizi tedbiri uygulamaya koydu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kurum olarak, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıların etkilerini kırmak ve ekonomiyi daha güçlü temellere kavuşturmak amacıyla başlatılan politikaların sürdürüldüğü ifade edildi.
Şirketlere koruma kalkanı
Hazine Bakanlığı devreye girdi, bankalar firmalara vade ve fiyatlamalarda esneklik sağlayacak, kredilerde limit aşımı dikkate alınmayacak, ek vergi paketi hazırlanacak
Etiketler: Hazine Bakanlığı , Maliye Bakanlığı , Berat Albayrak , KOBİ , TOBB , banka , Türkiye , reel sektör
- 18 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.