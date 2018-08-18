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Şirketlere koruma kalkanı

devreye girdi, lar firmalara vade ve fiyatlamalarda esneklik sağlayacak, kredilerde limit aşımı dikkate alınmayacak, ek vergi paketi hazırlanacak

Şirketlere koruma kalkanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı reel sektör, sanayici, KOBİ ve girişimciler için harekete geçti. Bakan Berat Albayrak'ın 6 binin üzerinde yatırımcıyla gerçekleştirdiği telekonferansla güveni artırmasının ardından bakanlık, reel sektörü banka kredileri kapsamında rahatlatıcı bir dizi tedbiri uygulamaya koydu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kurum olarak, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıların etkilerini kırmak ve ekonomiyi daha güçlü temellere kavuşturmak amacıyla başlatılan politikaların sürdürüldüğü ifade edildi.
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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