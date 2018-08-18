Türkiye Emlak Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi, kısa adıyla Emlak Bank olarak yeniden faaliyete başlayacak. Emlak Bank Genel Müdürlüğü'ne de, Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Deniz Aksu atandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bankamızın olağan genel kurul toplantısını 3 Eylül 2018'de yapacağız" dedi.
Emlak Bank geri dönüyor
Etiketler: Emlak , bankası , murat kurum , Türkiye
- 18 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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