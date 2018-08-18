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Bank geri dönüyor

Emlak Bank geri dönüyor
Türkiye Emlak Bankası, Katılım Anonim Şirketi, kısa adıyla Emlak Bank olarak yeniden faaliyete başlayacak. Emlak Bank Genel Müdürlüğü'ne de, Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Deniz Aksu atandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bankamızın olağan genel kurul toplantısını 3 Eylül 2018'de yapacağız" dedi.
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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