Bayramda borçlar siliniyor

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların başvurularını Kurban Bayramı süresince internetten almayı sürdürecek. Borcu olan vatandaşlar başvurularını 'www. gib.gov.tr' üzerinden gerçekleştirebilecek. Böylece vatandaşlar, tatilde ya da evde internet üzerinden yapılandırma fırsatından yararlanabilecek.
Yapılandırma başvurularının, 9 günlük bayram tatilinin sona ermesinin ardından ilk iş günü olan 27 Ağustos Pazartesi günü sona erecek olması nedeniyle vatandaşların bu kısıtlı sürede başvuru imkanını kaçırmaması önem taşıyor. Öte yandan, vergi daireleri, arefe günü olan 20 Temmuz Pazartesi saat 13.00'e kadar açık olacak. Vatandaşlar, arefe günü doğrudan vergi dairelerine de başvuru yapabilecek. Vergi borcunu yapılandıranlar peşin ödemeyi ya da ilk taksiti 1 Ekim tarihine kadar yatırabilecek.
Yapılandırma başvurularının, 9 günlük bayram tatilinin sona ermesinin ardından ilk iş günü olan 27 Ağustos Pazartesi günü sona erecek olması nedeniyle vatandaşların bu kısıtlı sürede başvuru imkanını kaçırmaması önem taşıyor. Öte yandan, vergi daireleri, arefe günü olan 20 Temmuz Pazartesi saat 13.00'e kadar açık olacak. Vatandaşlar, arefe günü doğrudan vergi dairelerine de başvuru yapabilecek. Vergi borcunu yapılandıranlar peşin ödemeyi ya da ilk taksiti 1 Ekim tarihine kadar yatırabilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.