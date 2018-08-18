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Bayramda lar siliniyor

Hazine ve lu vatandaşlar için bayramda ten yapılandırma başvurusu imkanı sağladı

Bayramda borçlar siliniyor
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), larını yapılandırmak isteyen vatandaşların başvurularını Kurban Bayramı süresince ten almayı sürdürecek. Borcu olan vatandaşlar başvurularını 'www. gib.gov.tr' üzerinden gerçekleştirebilecek. Böylece vatandaşlar, tatilde ya da evde internet üzerinden yapılandırma fırsatından yararlanabilecek.

Yapılandırma başvurularının, 9 günlük bayram tatilinin sona ermesinin ardından ilk iş günü olan 27 Ağustos Pazartesi günü sona erecek olması nedeniyle vatandaşların bu kısıtlı sürede başvuru imkanını kaçırmaması önem taşıyor. Öte yandan, vergi daireleri, arefe günü olan 20 Temmuz Pazartesi saat 13.00'e kadar açık olacak. Vatandaşlar, arefe günü doğrudan vergi dairelerine de başvuru yapabilecek. Vergi borcunu yapılandıranlar peşin ödemeyi ya da ilk taksiti 1 Ekim tarihine kadar yatırabilecek.
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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