6.1 Milyarlık ilaç yerli üretilecek

Sağlık Bakanlığı'nın ilaç harcamalarını azaltmak için 2016'ta başlattığı politikalar kapsamında, 577 ürünün 417'si yerlileştirildi. Tamamen ithalatçı olunan bir sektör kutu bazında yüzde 80, değer bazında ise yüzde 50 yerli üretime çevrildi. Yerlileştirilen ilaçların değeri 3 milyar lirayı, ihracatı ise 1 milyar lirayı geçti. 2019'da yerli ilaçların değeri 6.1 milyar liraya ulaşacak.



Safure Cantürk