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20 bin yeni öğretmen

Erdoğan’ın müjdesini verdiği 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için düğmeye basıldı. Takvim belirlendi. Ön başvurular 19-23 Kasım’da yapılacak

20 bin yeni öğretmen
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için takvim belirlendi. Alım için ön başvurular, 19 Kasım- 23 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Adayların a alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 3 Aralık 2018 tarihinde, sözlü sınavların yapılması ise 10 Aralık- 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Alan bazında kontenjan belirlemeleri eğitim kurumlarının 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı norm kadro güncelleme çalışmaları tamamladıktan sonra belirlenecek. Bu arada resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takvimi yayımlandı. Buna göre, kadrolu öğretmenlerin alan değişikliği başvurularının alınması ve onay süreci 12-18 Aralık 2018'de gerçekleştirilecek. Atamalar 21 Aralık 2018'de yapılacak.
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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