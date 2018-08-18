20 bin yeni öğretmen

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için takvim belirlendi. Alım için ön başvurular, 19 Kasım- 23 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 3 Aralık 2018 tarihinde, sözlü sınavların yapılması ise 10 Aralık- 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Alan bazında kontenjan belirlemeleri eğitim kurumlarının 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı norm kadro güncelleme çalışmaları tamamladıktan sonra belirlenecek. Bu arada resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takvimi yayımlandı. Buna göre, kadrolu öğretmenlerin alan değişikliği başvurularının alınması ve onay süreci 12-18 Aralık 2018'de gerçekleştirilecek. Atamalar 21 Aralık 2018'de yapılacak.
Alan bazında kontenjan belirlemeleri eğitim kurumlarının 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı norm kadro güncelleme çalışmaları tamamladıktan sonra belirlenecek. Bu arada resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takvimi yayımlandı. Buna göre, kadrolu öğretmenlerin alan değişikliği başvurularının alınması ve onay süreci 12-18 Aralık 2018'de gerçekleştirilecek. Atamalar 21 Aralık 2018'de yapılacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.