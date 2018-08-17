Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, yabancı yatırımcılara büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, şöyle konuştu: "Temel olarak Türkiye'nin ne yaptığının iyi dinlenmesi gerek. Dışarıdan bir sermaye katkısına ihtiyaç yok ama gerekirse yabancı da yerli de getirir. Türkiye önemli bir pazar."
Önemli bir pazarız
Etiketler: Ümit Leblebici , Türkiye , önemli , bankası
- 17 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.