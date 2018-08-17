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bir pazarız

Önemli bir pazarız
Türk Ekonomi (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, yabancı yatırımcılara büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, şöyle konuştu: "Temel olarak 'nin ne yaptığının iyi dinlenmesi gerek. Dışarıdan bir sermaye katkısına ihtiyaç yok ama gerekirse yabancı da yerli de getirir. Türkiye önemli bir pazar."
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