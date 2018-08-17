Türkiye ABD'nin başlattığı ekonomik savaşa karşılık vermeye başladığından beri Dolar ve Euro'daki düşüş de devam ediyor. Önceki gün Bakan Albayrak'ın yatırım zirvesi ve çeşitli önlemlerle gerilemeye başlayan dolar kuru bugün de merak konusu. Peki dolar bugün ne kadar? Dolar ve Euro'da son durum nasıl? 17 Ağustos güncel dolar kuru Takvim.com.tr'de…
DOLAR NE KADAR?
Dolar geçtiğimiz güne 5.86 seviyelerinde başlamış gün içerisinde dalga bir grafik çizmişti. Bakan Albayrak'ın açıklamalarının ardından 5.73 TL seviyelerine gerileyen dolar kuru 17 Ağustos bugün ne kadar? Dolar bugün sabah saatleri itibariyle 5,84 seviyelerinde.
EURO NE KADAR?
Dolar kurundaki genel düşüş Euro kurunda da görülmekte. Önceki gün 6.54 TL seviyelerinde seyreden dolar 17 Ağustos Cuma gününe 6,64 TL ile başladı.
DOLAR NE KADAR?
Dolar geçtiğimiz güne 5.86 seviyelerinde başlamış gün içerisinde dalga bir grafik çizmişti. Bakan Albayrak'ın açıklamalarının ardından 5.73 TL seviyelerine gerileyen dolar kuru 17 Ağustos bugün ne kadar? Dolar bugün sabah saatleri itibariyle 5,84 seviyelerinde.
EURO NE KADAR?
Dolar kurundaki genel düşüş Euro kurunda da görülmekte. Önceki gün 6.54 TL seviyelerinde seyreden dolar 17 Ağustos Cuma gününe 6,64 TL ile başladı.
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