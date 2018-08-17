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Dolar ve ’da son durum nasıl? güncel Dolar kuru

’ye başlatılan ekonomik savaş döviz kurunda dalgalanmalara sebep oldu. Dolar ve ’daki harekeilik son zamanlarda vatandaşların gündemine oturdu. Birçok insan ‘Dolar ne kadar?’ ‘1 dolar kaç TL’ gibi soruları internette araştırmaya başladı. İşte güncel dolar kuru…

Dolar ne kadar?
ABD'nin başlattığı ekonomik savaşa karşılık vermeye başladığından beri Dolar ve 'daki düşüş de devam ediyor. Önceki gün 'ın yatırım zirvesi ve çeşii önlemlerle gerilemeye başlayan dolar kuru bugün de merak konusu. Peki dolar bugün ne kadar? Dolar ve Euro'da son durum nasıl? güncel dolar kuru Takvim.com.tr'de…

DOLAR NE KADAR?
Dolar geçtiğimiz güne 5.86 seviyelerinde başlamış gün içerisinde dalga bir grafik çizmişti. Bakan Albayrak'ın açıklamalarının ardından 5.73 TL seviyelerine gerileyen dolar kuru 17 Ağustos bugün ne kadar? Dolar bugün sabah saatleri itibariyle 5,84 seviyelerinde.

EURO NE KADAR?
Dolar kurundaki genel düşüş Euro kurunda da görülmekte. Önceki gün 6.54 TL seviyelerinde seyreden dolar 17 Ağustos Cuma gününe 6,64 TL ile başladı.
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  • 17 Ağustos 2018, Cuma 07:41
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