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10 bin motorcuyla festivalde buluştu

10 bin motorcuyla festivalde buluştu
Quick Sigorta ana sponsorluğu ile gerçekleşen 8. Balıkesir Uluslararası Motosiklet Festivali yoğun bir katılım ile tamamlandı. Cunda Adası'nda gerçekleşen festivale yaklaşık 10 bin motosiklet kullanıcısı katıldı. 3 gün boyunca Quick Sigorta standını yaklaşık bin 500 motosiklet kullanıcısı ziyaret etti. Go Pro kamera çekilişine ve kask hediyeli VR yarışmasına yoğun ilgi gösterildi.
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