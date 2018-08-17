10 bin motorcuyla festivalde buluştu

Quick Sigorta ana sponsorluğu ile gerçekleşen 8. Balıkesir Uluslararası Motosiklet Festivali yoğun bir katılım ile tamamlandı. Cunda Adası'nda gerçekleşen festivale yaklaşık 10 bin motosiklet kullanıcısı katıldı. 3 gün boyunca Quick Sigorta standını yaklaşık bin 500 motosiklet kullanıcısı ziyaret etti. Go Pro kamera çekilişine ve kask hediyeli VR yarışmasına yoğun ilgi gösterildi.