Van İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) Metin Yıldırım isimli girişimci tarafından üretilen meyve suları yurt dışına ihraç ediliyor. Yıldırım, Van'da önceleri toptancılık yaptığını daha sonra üretime geçtiğini ifade ederek, "Önce küçük çapta bir deneme üretimi yaptık. Sonra baktık ki talep gördük, işi geliştirmeye karar verdik" dedi. İlk olarak sadece meyveli üretim yaptıklarını daha sonra gazlı üretime de geçtiklerini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu: "5'i meyveli 3'ü gazlı olmak üzere 8 çeşit üretim yapıyoruz. Doğu ve Güneydoğu bölgesi ile yurt dışından Irak ve Nahçıvan'la çalışıyoruz. Saatte 500 koli üretim yapabiliyoruz. Fabrikada 14 kişi sürekli çalışıyor. Bazen üretimimizi çift vardiya yapmak zorunda kalıyoruz. O zaman sayımızı ikiye katlıyoruz. Elimizden geldiğince müşterilerimize geniş bir dağıtım ağı sağlamaya çalışıyoruz."
Van’da üretip ihraç ediyor
- 16 Ağustos 2018, Perşembe
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