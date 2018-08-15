İş dünyasından destek

Türk şirketleri 'ABD'ye reklam verme' kampanyası başlattı. Kampanyaya Türk Hava Yolları ve Türk Telekom da katıldı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "(#ABDyeReklamVerme) Türk Hava Yolları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir" ifadelerini kullandı. Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş de "Türk Telekom ailesi olarak biz de #ABDyeReklamVerme kampanyasına dahil oluyor, devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) yeni ekonomik hedeflere ve alınan ekonomik tedbirlere tam destek geldi. TOBB ve TÜSİAD'dan yapılan ortak açıklamada, son dönemde karşılaşılan finansal zorlukların milletle dayanışma içinde aşılacağı ifade edildi, hükümetin açıkladığı ekonomik programın hedefleri ve alınmakta olan önlemlerin başarısı için iş dünyasının azimle destek olmaya kararlı olduğu vurgulandı. Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğu bildirilen açıklamada, "İş dünyası olarak, gerekli önlemlerin uygulanmasıyla ekonomimizin yeniden dengelenerek sürdürülebilir büyüme sürecine süratle döneceğine inancımız tamdır" denildi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) yeni ekonomik hedeflere ve alınan ekonomik tedbirlere tam destek geldi. TOBB ve TÜSİAD'dan yapılan ortak açıklamada, son dönemde karşılaşılan finansal zorlukların milletle dayanışma içinde aşılacağı ifade edildi, hükümetin açıkladığı ekonomik programın hedefleri ve alınmakta olan önlemlerin başarısı için iş dünyasının azimle destek olmaya kararlı olduğu vurgulandı. Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğu bildirilen açıklamada, "İş dünyası olarak, gerekli önlemlerin uygulanmasıyla ekonomimizin yeniden dengelenerek sürdürülebilir büyüme sürecine süratle döneceğine inancımız tamdır" denildi.
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