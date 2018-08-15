Firmaların yanındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, SETA'nın düzenlediği, "Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu'nda önemli mesajlar verdi. Bakan Albayrak, "Firmalarımızı rahatlatmaya devam edeceğiz" dedi.



İşte Bakan Albayrak'ın mesajları:

● Artık dolar güvenilirliğini yitirmiştir. Savaşı biz kazanacağız.

● Serbest piyasa kurallarında kalarak gereken tüm araçları devreye sokarak adım atmaya devam edeceğiz.

● Banka mevduatlarından önemli çıkış olmaması vatandaşların algı operasyonlarını nasıl püskürttüğünü net şekilde ortaya koyuyor.

● Kur artışından etkilenen firmaları tespit ederek, firmalarımızı daha da rahatlatacağız.

● Atacağımız güçlü adımlarla tıkır tıkır yolumuza devam edecek, A'dan Z'ye kadar her türlü hazırlığımızı yapacağız.

● Ekonomimizi dönüştürecek somut ve etkili reformlar, politika çerçevemizin en önemli parçası olacak.

● Firmaların döviz riskini azaltmaya yönelik düzenlemelerimizi adım adım hayata geçireceğiz. TL'mizin daha da güçleneceğini göreceğiz.

● Doların adeta politik cezalandırma aracına dönüştüğü dönemde uluslararası ticarette Türk lirasını koruyacak adımları daha da güçlü atmaya devam edeceğiz.

● Bankalarla kredilerin yeniden yapılandırılmasına yönelik çerçeve düzenlemesinde bir noktaya geldik.

● İş hayatında tüm alışverişlerde TL ile işlem yapılması için adım atacağız. TL'yi koruyacağız.



BİN YATIRIMCIYLA GÖRÜŞECEK

Bakan Albayrak, yabancı yatırımcılarla telekonferansla görüşecek. Albayrak, yatırımcılara Türkiye'nin vereceği mesajları doğrudan iletecek, yeni ekonomik model hakkında da bilgi verecek. Telekonferansa, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünya genelinde bin uluslararası yatırımcının iştirak etmesi bekleniyor. Telekonferans yarın Türkiye saatiyle 16.00'da yapılacak.