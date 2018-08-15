Asker ailesine sağlık ücretsiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı icraat programı kapsamında 100 günde sosyal güvenlikte önemli projeler yaşama geçirilecek. Bu kapsamda asker ailelerine sağlık müjdesi de verilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Er-erbaşların ailelerine ücretsiz sağlık hizmeti vereceğiz.

