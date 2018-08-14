Kura turizm darbesi

Kur artışlarının herhangi bir ekonomik temeli olmayan, siyasi bir takım olaylardan kaynaklandığını açıklayan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, kurdaki artışın belli bir süre içinde stabil hale geleceğini kaydetti.



Ekonomiye negatif yansımalarının olacağını belirten Bağlıkaya, "Ama turizm açısından bakıldığı zaman, turizmin cari açığı gidermesine yönelik katkı hedefimiz önümüzdeki yılda yüzde 50 civarında" dedi. Sektörün geçen sene cari açığın azaltılmasına 21 milyar dolar net katkı sağladığını kaydeden Bağlıkaya, "Turizm hareketinde geçen seneye göre yüzde 30 artış var. 32 milyar dolar döviz girdisi, 40 milyon turist bekliyoruz" diye konuştu. Bağlıkaya, '100 milyon turist, 100 milyar dolar gelir' hedefini de önümüze koymamız gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye bunu yapabilecek potansiyele sahip" dedi.