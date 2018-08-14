Bünyemiz sağlam

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarımız, finansal istikrar için gerekli adımları atıyorlar. Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır. Kimse spekülatif haber ve hareketlere itibar etmesin. Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır.
Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin: Türk bankacılık sektörünün herhangi bir şekilde döviz riski bulunmamakta. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerin etkinliğini kırmaya yönelik, ekonominin zor durumda olduğu izlenimini vermeye çalışan kişi ve sosyal medya hesaplarına asla izin vermeyecek gözetim ağının çalışması gerekiyor. Vatandaşlar yetkili kurumların açıklamalarının dışında sosyal medyada kaynağı belirsiz haber ve açıklamaları dikkate almasınlar.
Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici: BDDK ve Merkez Bankası tarafından alınan önlemlerin işe yaradığını görmeye başladık. Birkaç gün içinde piyasanın daha normale dönmesini bekliyoruz.
Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin: Türk bankacılık sektörünün herhangi bir şekilde döviz riski bulunmamakta. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerin etkinliğini kırmaya yönelik, ekonominin zor durumda olduğu izlenimini vermeye çalışan kişi ve sosyal medya hesaplarına asla izin vermeyecek gözetim ağının çalışması gerekiyor. Vatandaşlar yetkili kurumların açıklamalarının dışında sosyal medyada kaynağı belirsiz haber ve açıklamaları dikkate almasınlar.
Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici: BDDK ve Merkez Bankası tarafından alınan önlemlerin işe yaradığını görmeye başladık. Birkaç gün içinde piyasanın daha normale dönmesini bekliyoruz.
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