Başkan Erdoğan'ın ABD'ye boykot kararı dünyada gündem: Savaşa cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Sempozyumu'nda "Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemize Venüs Vestel var. Biz bunları uygulayacağız." açıklaması dünyada büyük yankı yaptı. Başta Reuters, AP ve AFP olmak üzere birçok haber ajansı ve gazete, Erdoğan'ın kararını okuyucularına son dakika olarak duyurdu.

SON DAKİKA OLARAK DUYURDULAR

İngiliz haber ajansı Reuters, bu kararı, "Türk lider Erdoğan, 'ABD'nin elektronik ürünlerini boykot edeceğiz' diyor" diye son dakika geçerken, Fransız haber ajansı AFP'de "Erdoğan, ABD'nin elektronik mallarını boykot edecek" diye okuyucularına duyurdu.

Amerikan haber ajansı AP, Erdoğan'ın sözlerinin aktarıldığı haberinde "Erdoğan, Türkiye'nin ABD'nin elektronik ürünlerini boykot edeceğini söyledi" başlığını kullandı.

Rus haber ajansı TASS, Erdoğan'ın sözlerini "Türkiye, ABD'nin uyguladığı yaptırımlara tepki olarak elektronik ürünleri boykot edecek. Iphone'a karşı, Samsung ve Vestel var" sözlerini ön plana çıkardı. Sputnik haberi, "Türkiye, ABD'nin elektronik ürünlerini boykot edecek" başlığıyla verirken, Russian Today (RT) "Türkiye, ABD'nin elektronik ürünlerini boykot ediyor" dedi.

"ABD'NİN AÇTIĞI SAVAŞA CEVAP VERDİ"

Erdoğan'ın konuşmasını dakika dakika Twitter üzerinden takipçilerine aktaran ABD ekonomi kanalı Blomberg'te, Erdoğan dünyayı sallayan kararını "Erdoğan, ABD elektronik cihazlarını boykot ediyor" diye verdi.

İran'da yayın yapan Fars haber ajansı, "Erdoğan, ABD'nin açtığı savaşa cevap verdi. Elektronik ürünlere boykot uygulanacak" ifadelerini kullandı.

Alman dergisi Der Spiegel de şu ifadelerle haberi duyurdu: "Yaptırımlara cevap: Erdoğan, ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacak"