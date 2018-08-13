İş Bankası Genel Müdürü Bali: "Bankacılık sisteminin tamamının her an nakde döndürülebilir döviz likiditesi 50 milyar dolar civarında. Dolayısıyla hiçbir soruna işaret etmeyen bir tablodur. Bankacılık sisteminde açık pozisyon yok. Döviz kurunda gelinen noktayı, ekonomik temellerle izah edemiyorum."
Bali: (Hesaplara el konulacağı iddiaları) Bugüne kadar katıldığım resmi nitelikli hiçbir toplantıda bu konunun safsata boyutundan öte değerlendirildiğine tanık olmadım. (BDDK ve TCMB kararları) Bence iyi yönde alınmış olan kararlar. Piyasada karşılığı olacaktır diye düşünüyorum.
Ayrıntılar geliyor...
Bali: (Hesaplara el konulacağı iddiaları) Bugüne kadar katıldığım resmi nitelikli hiçbir toplantıda bu konunun safsata boyutundan öte değerlendirildiğine tanık olmadım. (BDDK ve TCMB kararları) Bence iyi yönde alınmış olan kararlar. Piyasada karşılığı olacaktır diye düşünüyorum.
Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.