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Son dakika: Genel Müdürü : Hesaplara el konulacağı iddiası safsata

Genel Müdürü : "Bankacılık sisteminin tamamının her an nakde döndürülebilir likiditesi 50 milyar dolar civarında. Dolayısıyla hiçbir soruna işaret etmeyen bir tablodur. Bankacılık sisteminde açık pozisyon yok."

İş Bankası Genel Müdür Baliden dolar açıklaması
Genel Müdürü : "Bankacılık sisteminin tamamının her an nakde döndürülebilir likiditesi 50 milyar dolar civarında. Dolayısıyla hiçbir soruna işaret etmeyen bir tablodur. Bankacılık sisteminde açık pozisyon yok. Döviz kurunda gelinen noktayı, ekonomik temellerle izah edemiyorum."

Bali: (Hesaplara el konulacağı iddiaları) Bugüne kadar katıldığım resmi nitelikli hiçbir toplantıda bu konunun safsata boyutundan öte değerlendirildiğine tanık olmadım. (BDDK ve TCMB kararları) Bence iyi yönde alınmış olan kararlar. Piyasada karşılığı olacaktır diye düşünüyorum.

Ayrıntılar geliyor...
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi 13:02
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